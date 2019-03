Positano, due commercialisti dalla Patagonia in giro per l’Italia in bici

Positanonews incontra due simpatici viaggiatori provenienti dalla Patagonia, nel profondo sud dell’Argentina, per girare l’Italia in bicicletta. Marcela e Mariano sono due commercialisti che sbarcati a Roma dal sud America, nella capitale hanno fittato due bici per visitare il Bel Paese: i nostri viaggiatori sono diretti in Sicilia, ed hanno intenzione di toccare il nord dell’Isola, prima di fare risalire la punta dello Stivale per rientrare a Roma e consegnare i propri mezzi di viaggio. La coppia argentina hanno trovato molto bella e accogliente la Perla della Costiera Amalfitana, mentre Mariano non ci ha nascosto il suo grande apprezzamento per l’enogastronomia locale.