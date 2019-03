Positano, Domenico Collina soccorso d’urgenza e portato in ospedale

Domenico Collina, titolare del Bar Internazionale a Positano in Costiera amalfitanaa è stato soccorso d’urgenza dal 118: il personale medico e l’ambulanza della Croce Rossa l’hanno portato in ospedale. Mimì tempo fa già fu portato all’Ospedale di Sorrento in seguito ad una caduta, infatti lo scorso dicembre per questo motivo subì anche un intervento.

Mimì è stato trasportato all’ospedale Costa Castiglione di Ravello dove hanno evidenziato una emoraggia cerebrale. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in eliambulanza al porto turistico di Maiori, al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno

Non possiamo che augurargli una buona e pronta guarigione.