Positano. Consiglio comunale, maggioranza e minoranza uniti contro i grandi bus. Discussioni anche sulla programmazione invernale

Positano. Durante il consiglio comunale, abbastanza infuocato, si è discusso del bilancio e di molti altri argomenti con schermaglie tra Luca Vespoli del gruppo di minoranza ed il sindaco Michele De Lucia. Tra i temi discussi anche quello legato al problema della viabilità. Maggioranza e minoranza si sono dichiarati uniti contro i grandi bus ed a favore della petizione. Si è parlato anche di una lettera comparsa su Positanonews da parte di un tour operator il quale criticava una sanzione ricevuta da un autobus turistico che si era fermato per alcuni minuti creando problemi al traffico. Questo argomento è stato frutto di uno specifico intervento ed alla fine tutti si sono dichiarati d’accordo nel sostenere una petizione che è stata portata avanti da alcune associazioni. C’è stato poi anche uno scontro tra Vespoli e Fusco sulla programmazione invernale. Forte l’attacco del vicesindaco Fusco: “Ci siamo vergognati di come è stata l’accoglienza quest’anno. Gli operatori hanno deciso di restare chiusi nonostante sia stata realizzata una tendostruttura per agevolare l’offerta e sia stata mantenuta aperta la Villa Romana, grande attrattiva”. Luca Vespoli ha risposto dichiarando che la minoranza vuole conoscere i programmi turistici prima, le programmazioni vanno fatte in anticipo. Il sindaco De Lucia è intervenuto sostenendo la necessità di conoscere con chi poter dialogare poiché non vi sono associazioni con cui poter interfacciarsi e fare delle programmazioni. Su questo punto Luca Vespoli ha dato piena ragione al sindaco sostenendo che non si riesce ad uscire fuori dagli individualismi