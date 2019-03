Positano. Consiglio Comunale – Intervento dell’Assessore dott. Giuseppe Guida

Un bilancio sano di un comune virtuoso che riesce a finanziare la spesa in conto capitale e i propri investimenti con le entrate correnti, grazie ad un saldo di equilibrio di parte corrente positivo pari ad € 889.042,58 e un saldo di cassa positivo pari ad € 5.543.124,00.

Risultati che assumono ancor più valore, se contestualizzati con una politica economica e finanziaria di questa amministrazione che negli ultimi anni, in controtendenza con quanto è avvenuto nella stragrande maggioranza dei Comuni Italiani, si è posta due obiettivi primari:

Contenimento dell’utilizzo in aumento della leva fiscale;

Riduzione del ricorso all’indebitamento quale fonte di finanziamento.

Difatti oggi, andiamo ad approvare un bilancio che è frutto anche per il 2019 di una conferma di tutte le aliquote delle varie imposte, tributi e tariffe.

In particolare, si è proceduto all’azzeramento dell TASI garantendo ai nostri cittadini e alle nostre imprese risparmi stimati in circa 350 mila euro l’anno per ogni punto percentuale d’imposta non applicato.

Abbiamo confermato le aliquote relative all’IMU e all’addizionale comunale Irpef, cosi come sono state confermate tutte le tariffe legate alle varie concessioni e servizi concessi e offerti dall’ente.

Anche il costo del servizio di raccolta rifiuti è rimasto pressoché invariato e dunque anche il prelievo per la TARI (Tassa sullo smaltimento dei rifiuti), non ha subito aumenti sconsiderati. Un risultato anche questo notevole, frutto di un duro lavoro che l’amministrazione ha compiuto negli ultimi anni, nell’organizzare un sistema di raccolta efficiente e che ci distingue da tante altre realtà dove invece la tassa sulla spazzatura aumenta costantemente.

Con riferimento all’indebitamento, riduciamo di anno in anno, il ricorso al debito e al pagamento di interessi , cosi come certificato anche dal nuovo revisore dei conti Dott. Umberto Del Prete al quale faccio i miei auguri per un proficuo lavoro al Comune di Positano.

Grazie anche all’introduzione dell’imposta di Soggiorno, abbiamo potuto incrementare le risorse a favore delle politiche del turismo compreso la gestione del MAR e della Villa Romana, fiore all’occhiello del nostro paese, le risorse per i servizi ambientali, le risorse per la realizzazione di opere pubbliche e per interventi di manutenzione su tutto il territorio comunale.

Con l’approvazione di questo bilancio di previsione 2019/2021, abbiamo consolidato gli equilibri economici e finanziari del nostro Comune per l’anno 2019. Allo stesso tempo, abbiamo già pensato al futuro, salvaguardando e blindando una stabilità finanziaria che ci accompagnerà fino alla fine della nostra legislatura e che ci consentirà di consegnare alle future amministrazioni un ente sano, virtuoso e con i conti in ordine.