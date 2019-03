Questa mattina abbiamo avuto l’onore di conoscere una grande pittrice e scrittrice Lauren Lombardo.

Lauren ha origini italiane e vive a New York dove insegna pittura. Si è laureata in storia dell’arte, ha scritto diversi libri, brevettato anche un cappello e fatto tantissimi disegni famosi, molti raffiguranti Positano, dove si trova in questi giorni per una breve vacanza. e dove tempo fa ha insegnato arte e fatto qualche evento. Presto, probabilmente tra due mesi, tornerà in Costiera Amalfitana per un nuovo evento.

Ci ha fatto piacere conoscerti Lauren a presto. In bocca al lupo e buon lavoro!