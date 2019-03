Positano , ci lascia Mario Rianna. Porterà i suoi fiori in Paradiso

Positano , Costiera amalfitana. Il cuore buono e generoso di Mario Rianna non batte più. Oggi pomeriggio la triste notizia che non avremmo voluto scrivere. Mario “il fioraio” per tutti, se ne è andato. Aveva 69 anni.

Per lui le piante erano vita , trascorreva il suo tempo nei vivai e negozi che aveva , dopo Positano, anche ad Amalfi, ma ultimamente amava trascorrere il suo tempo a Le Tore dove portava avanti una bellissima azienda agricola biologica che si affaccia sulla costa di Sorrento e di Amalfi con I Galli di fronte .

Quando siamo andati a trovarlo era raggiante, non ci ha permesso di andarcene se non dopo aver assaggiato degli spaghetti che faceva lui personalmente per gli operai e un buon bicchiere di vino. Ci ha istruito sui fiori “eduli”, sul lavoro sui campi che seguiva personalmente.

Una vita fatta di lavoro con l’amore verso la famiglia e con una grande umanità . La sua generosità era spontanea e calorosa, se poteva aiutare qualcuno , trovargli un lavoro o dargli un aiuto concreto, lo faceva sempre senza far tanta pubblicità.

Ha avuto anche tanta passione per il calcio e sopratutto i giovani con la scuola calcio del San Vito Positano .

Un grande cuore buono quello di Mario, ora andrà in paradiso, dove raggiungerà la sua cara moglie scomparsa prematuramente, Silvana Amendola.

Ti sia lieve la terra caro Mario. Domani mattina arriverà la salma nella Chiesa del Rosario ai Mulini e nel pomeriggio la messa. Facciamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia.