Positano ci lascia Iyette Larsen. Qui dopo aver incontrato l’amore della vita Guido Rispoli

Positano, Costiera amalfitana . Iytte Larsen, una vichinga che, venuta dalla Danimarca in vespa all’età di 18 anni per pernottare in tenda alla “cascata”, dopo aver incontrato Guido Rispoli, l’amore della sua vita e futuro medico di Positano, ha terminato oggi la sua piacevole e romantica esistenza dopo 70 anni vissuti nella incantevole Positano.

Una donna bellissima e dolce di cui ricordiamo il sorriso sempre presente quando la incontravamo nella “Buca di Bacco”, ora la immaginiamo radiosa ritrovare il suo Guido in paradiso . Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta