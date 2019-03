ANTEPRIMA. Positano, Costiera Amalfitana. Paura e scalpore per un lungo parapetto crollato in località “Rottacquato”, come viene chiamato il tratto della S.S. 163 Amalfitana a poche curve dalla “Pineta” di Tordigliano nel territorio di Vico Equense . Qui dove turisti si fermano per ammirare i fantastici paesaggi che vanno dall’ isola de I Galli a Punta Campanella e Capri, si temeva una tragedia per il crollo del parapetto.

Ad accorgersene, questa mattina, gli Agenti della Polizia Municipale di Positano e Vico Equense, poi sono intervenuti gli uomini dell’arma ed il personale ANAS che è intervenuto ad apporre dei newjersey in calcestruzzo.

Si temeva che a far crollare il parapetto fosse stata un’auto precipitata a valle, da un dirupo di quasi ottanta metri. Con la Polizia di Stato si sono fatte delle ricerche con il drone per accertarsi eventualmente di qualche tragico incidente.

Alla fine non è stato rilevato, per fortuna nulla, salvo la constatazione che quel tratto è fragile come tutta la Statale Amalfitana, è la terza volta in pochi anni che vi è un incidente e un cedimento con ricostruzione del parapetto. Ma questa volta dell’incidente neanche l’ombra. Positanonews è stata tre volte sul posto, all’inizio, dopo un paio d’ore e nel pomeriggio quando non c’era più nessuno. Dall’ultimo video che trovate sul canale di Positanonews TV potete vedere come sotto il parapetto ci sia un preoccupante vuoto.

Al di là della dinamica, si presuma che qualcuno che proveniva dalla Penisola Sorrentina verso la Costa d’ Amalfi abbia toccato il parapetto, il muro è crollato con troppa facilità, forse già provato dal passaggio dei mezzi pesanti, ricordiamo che si tratta sempre di una strada borbonica.

Quindici anni fa la strada addirittura crollò isolando Positano dal resto del mondo, visto che dal versante sorrentino ci sono gli ospedali più vicini e tutte le attività socio-economiche frequentate dai positanewsi, oltre che la principale via d’accesso per Castellammare di Stabia e la direttrice dell’autostrada A3 Napoli – Salerno.

La strada , oltre ad essere costellata da diversi parapetti crollati e non ricostruiti, a detta di molti è a richio anche in altri tratti a rischio , in particolare abbiamo notato un pauroso avvallamento nei pressi della “Madonnina” che saluta i positanesi a pochi chilomentri dai Colli di San Pietro .

Si sono mai fatte verifiche tecniche, prove di carico, monitoraggio continuo con vetrini ed altri mezzi moderni per garantire la sicurezza di una strada frequentatissima come la S.S. 163?