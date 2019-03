Positano, Costiera Amalfitana. A poche curve dalla “Pineta” che si trova proprio sopra Tordigliano, dove turisti e non possono ammirare i fantastici paesaggi delle nostra terra, una parte del muretto che si trova sulla carreggiata della S.S. 163 in direzione Positano, è improvvisamente ceduto, lasciando un varco molto ampio e pericoloso.

Non sappiamo quando con precisione il muretto ha ceduto.

Sul posto arrivate prontamente le autorità dopo le segnalazioni dei passanti. Carabinieri, Anas, Protezione civile e il comandante dei vigili di Positano, stanno indagando affinché nessuno sia caduto di sotto. Chiamato anche un esperto pilota di droni, per controllare la situazione anche lungo il pendio della montagna. Si teme la tragedia.

Possibili rallentamenti in entrambe le direzione.

Vi terremo in aggiornamento.

