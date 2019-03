Il primo marzo a Positano in Costiera amalfitana . La riapertura del bar Buca di Bacco della famiglia Rispoli in spiaggia da il la all’inizio della stagione turistica. Appena aperto già bar pieno , fa compagnia a La Cambusa che è rimasta aperta tutto l’anno, e domani riapre anche lo Chez Black. Nel nostro quotidiano “giro” abbiamo fatto una diretta ed un video sentendo anche Domenico Amendola, “Mimmo” per gli amici, 40 anni di professionalità nel settore turistico e alberghiero e 30 anni fa anche nostro “maestro” di sala. Qui era non solo un lavoro, ma una scuola di vita, un salotto dove sono passati tutti..