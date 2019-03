Positano: Auguri a Francesca Gargiulo, neolaureta in Comunicazione e Didattica dell’Arte

Complimenti a Francesca Gargiulo che ha conseguito nei giorni scorsi la laurea triennale in Comunicazione e Didattica dell’Arte.

In questa foto di Massimo Capodanno si può notare nel dettaglio la sua naturalezza nel fare quello che ama di più: Francesca ha un talento naturale per il disegno e l’arte in generale.

Auguri cara Francesca da tutta la redazione di Positanonews!