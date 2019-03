Positano. E’ arrivata la benzina al Mandara !Alla Sponda 300 mila per smantellare

Positano, Costiera amalfitana. La buona notizia di questa mattina che è arrivata la benzina al Garage Mandara, la benzina , ma non ancora il diesel. Questo perchè il tutto è dipeso dal posizionamento dei serbatori, quello del diesel è sotto la carreggiata, a differenza di quello della benzina. A giorni si sposterà il serbatori del diesel e sarà tutto risolto al momento. Ma cosa è successo? L’ENI ha interrotto la fornitura dal 15 marzo perchè riteneva che i requisiti non fossero rispettati, ma la situazione si poteva risolvere in maniera pratica e veloce senza arrivare a questi disagi. Di sicuro i positanesi hanno capito comunque l’importanza di un distributore nel paese. Un distributore che fa circa un milione di litri di carburante all’anno, per cui le compagnie avrebbero dovuto pensarci bene prima di interrompere il servizio dove le entrare ci sono , e molte, per la compagnia, mentre poco per il titolare del distributore. Ora si vedrà se il 30 aprile Mandara rinnoverà la concessione- Alla Sponda, come abbiamo ripetuto mille volte, non funziona alcun distributore da mesi. Si aspetta che vada al privato dalla Chiesa è titolare dello spazio, mentre l’impianto deve essere dismesso e ci vogliono circa 300 mila euro che dovrà sborsare la FINA.