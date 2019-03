Positano apre la Buca di Bacco , riparte la stagione turistica. Il rito del caffè di Totò

Positano apre la Buca di Bacco , riparte la stagione turistica della perla della Costiera amalfitana . . Il rito del caffè di Totò che abbiamo ritrovato in un bel post di Domenico Rispoli NAPOLI 15 FEB. 1898 NASCEVA

Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, meglio conosciuto dal mondo intero con il suo nome d’arte, TOTO’!

Ogni anno Toto’ con la sua automobile ( naturalmente guidata dal suo autista ) arrivava in piazza dei Mulini di Positano dove chiamava un facchino per farsi portare i bagagli all’ hotel Buca di Bacco, prendeva mille lire e la tagliava in due, meta la dava al facchino e l’altra meta il tacchino l’avrebbe avuta quando i bagagli ritornavano in piazza per la partenza. Poi come da rito si fermava da mio nonno, al bar Centrale, dove immancabilmente per idratarsi la gola seccata dalle strade polverose per giungere a Positano, consumava una freschissima granita di limoni.