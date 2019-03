Positano al lavoro per lo Street Food Festival. Ecco come partecipare

La Perla della Costiera Amalfitana si prepara alla prossima edizione del Positano Street Food Festival, con gli organizzatori già al lavoro per offrire un evento impeccabile. L’atteso appuntamento estivo, oramai giunto alla sua Quinta Edizione, anima il Paese verticale amalgamando alla perfezione musica, buon cibo e divertimento. L’organizzazione rassicura che ci saranno tante le novità anche quest’anno, con tanti gli artisti che si esibiranno in strada, con l’obiettivo di rendere fruibile un’esperienza piacevole da trascorrere vivendo di sera una Positano ricca di bella gente. Inoltre la Proloco di Positano invita gli artisti e i truck del street food interessati a partecipare, a dare la loro disponibilità già da ora: basta inviare un mail all’indirizzo prolocopositano@gmail.com e sarete in contatto con l’organizzazione del Positano Street Food Festival. (Foto d’archivio)