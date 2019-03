Da Positano ad Arabba. Chef Antonio Satriano Casola protagonista della prima rassegna “Le Cime del Gusto delle Dolomiti”

Comincia con grande successo la prima Rassegna Gastronomica denominata “Le Cime del Gusto delle Dolomiti” ad Arabba nel cuore delle Dolomiti.

Un figlio di Positano sarà uno dei protagonisti di questa degustazione della tradizione per esaltare le eccellenze della produzione del territorio Ladino presso i nostri Ristoranti e Rifugi aderenti all’iniziativa che rappreseteranno il loro menù con gustose pietanze che verranno create utilizzando i prodotti locali “made in Dolomiti”. Un vero onore per tutti noi.

Il protagonista sarà infatti Chef Antonio Satriano Casola del ristorante il Rifugio Burz. Insieme a lui anche lo chef Ivan Matarese del Rifugio Luigi Gonza.

Sarà il pubblico con un’apposita scheda ad esprimere un giudizio sulle proposte gastronomiche; a fine inverno verrà infine attribuito un riconoscimento al menù più apprezzato dai clienti, con una una graduatoria determinata dalla media ponderata dei giudizi espressi dai consumatori nelle schede, moltiplicata per il numero di schede di compilate per ciascun esercizio.

Si potrà provare questa esperienza tutti i giorni fino a domenica 7 aprile 2019.