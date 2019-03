Positano, 64enne colto da ictus: interviene eliambulanza

Un uomo di 64 anni è stato colto da ictus poco fa a Positano. L’individuo, un turista austriaco, si trovava in vacanza in Costiera quando ha accusato un malore e poi ha in breve tempo perso conoscenza. Subito sono stati avvertiti i sanitari del 118 che hanno effettuato l’intervento celermente e l’hanno portato all’ospedale di Castiglione di Ravello: si trattava di ictus al cervello. Dopo le cure possibili previste, il 64enne è stato portato in eliambulanza da Maiori, dove era arrivato in ambulanza, a Salerno, dove ora è ricoverato presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona”. Ora lotta per la vita.

L’ictus è un danno cerebrale che si verifica quando l’afflusso di sangue diretto al cervello si interrompe improvvisamente per la chiusura o la rottura di un’arteria. Nel primo caso si parla di infarto cerebrale o “ictus ischemico” che è la forma di più frequente osservazione. Nel secondo caso, invece, si parla di un’emorragia cerebrale o “ictus emorragico”; è la forma più grave, poiché può condurre alla morte in oltre il 50% dei casi. La chiusura o l’ostruzione delle arterie che portano il sangue al cervello si verifica spesso in seguito alla formazione di depositi di grasso a carico delle arterie.