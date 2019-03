Positano, il 2 aprile interruzione energia elettrica per manutenzione. Ecco dove

Martedì 2 aprile, dalle ore 9.30 alle 16.30, l’Enel interromperà la fornitura di energia elettrica a Positano, per permettere lavori di manutenzione degli impianti. Ecco le vie interessate (con intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari):

Piazza Mulini 14, da 18 a 20, sn

Via Mulini da 6 a 10

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente essere riallacciata l’energia, in ogni caso tuttavia si raccomanda di non utilizzare ascensori o altri apparecchi che potrebbe generare pericoli. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.

Si ricorda che l’interruzione interessa soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.