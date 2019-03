Positano, Costiera amalfitana. Caos alla Garitta, all’altezza della villa del notaio Ciaccia, dove sono arrivati i carabinieri della cittadina della Costa d’ Amalfi e l’ambulanza del 118 con la Croce Rossa . Un idraulico ha cominciato ad inveire conto un avvocato chiedendogli 5 mila euro . Dalle parole passa ai fatti e comincia a sferrare pugni contro il vetro di un’autovettura. Sul posto intervengono i Carabinieri per cercare di riportare la calma ed un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ad eventuali feriti. L’alterco dura da oltre due ore e nulla sembra riuscire a riportare alla ragione l’idraulico, originario della Penisola Sorrentina, evidentemente alterato. Precisiamo che non sappiamo chi abbia torto o ragione, ma i fatti sono avvenuti pubblicamente e hanno creato scalpore.

