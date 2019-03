Anteprima Positanonews. Porto Turistico di Capri tariffe choc, si pensa a quadruplicarle. Operatori in allarme, ma hanno titolo? Al porto di Sorrento c’è la banchina libera, al porto di Amalfi e Positano pure, come mai solo a Capri succede una cosa del genere? Non risulta neanche ad Ischia, in provincia di Salerno e Napoli, in Italia .

I nostri lettori sono sconcertati “C’è un accanimento contro chi fa charter d’eccellenza?” Gli operatori con queste cifre saranno in difficoltà e sicuramente potrebbe creare problemi anche per l’indotto e i posti di lavoro.

Certo ci sembra abbastanza curioso che poi il Comune richiede per gli sbarchi 2,50 a persona come ente concessionario, poi il Comune di Capri come autorità istituzionale ha chiuso anche l’accesso gratuito a Marina Piccola , ma solo ai Charter. Insomma lo stesso ente si comporta da una parte come privato e dall’altra parte come quello che mette le regole in cui lui stesso è controparte.. E la Regione Campania che fa? Che interessi ci sono sotto?

Sicuramente quelli economici, 670 mila solo l’anno scorso, e se si quadruplica , come sembra, si quadruplicano anche gli incassi, e che fine fanno questi soldi? Non si sa , certo fanno sette milioni di volumi d’affari di cui tre milioni solo di utile..