Portici (NA). Portici Science Cafè. Incontro su “Vesuvio. Quale Piano di Protezione civile?”.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Vesuvio. Quale Piano di Protezione civile?”.

Il Portici Science Cafè

c/o Mondadori Point

Viale II° Melina, 2 – Portici (Na)

presenta

la conversazione/incontro su:

“Vesuvio. Quale Piano di Protezione civile?”

Ospite: Francesco Santoianni, architetto esperto di Disaster Management.

Mercoledì 13 marzo 2019, alle ore 17:30, eccezionalmente c/o Mondadori Point in Viale II° Melina, 2 a Portici (Na), nuovo appuntamento del 5° ciclo di incontri del Portici Science Cafè. L’incontro, dal titolo ” Vesuvio. Quale Piano di Protezione civile?, avrà come ospite Francesco Santoianni, architetto esperto di Disaster Management e presidente dell’associazione “Vivere tra i vulcani”

Questo è il focus dell’incontro del Portici Science Cafè:

“Finalmente, il Piano di Protezione civile per l’area vesuviana”, “In caso di eruzione del Vesuvio i cittadini dovranno rimanere in Campania” …. sono queste le news che periodicamente troneggiano sui giornali. Nonostante ciò, ancora non c’è per l’area vesuviana un Piano di Protezione civile degno di questo nome, mentre da 24 anni si susseguono commissioni e “tavoli tecnici”, roboanti annunci, coreografiche “esercitazioni” e rimpalli di responsabilità che finiscono con lo scaricabarile sui Comuni.

Una breve scheda su Francesco Santoianni:

E’ un architetto esperto di Disaster Management.

Si è specializzato negli Stati Uniti, presso il FEMA (l’agenzia federale di protezione civile) in Civil Defence e, a Ginevra presso l’UNDRO-DHA (l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di disastri), in gestione dell’emergenza vulcanica.

Ha tenuto un corso di Disaster Management – Protezione Civile c/o la Facoltà di Architettura di Napoli.

Giornalista pubblicista, ha pubblicato numerosi articoli e libri sui disastri e la Protezione Civile.

Maurizio Vitiello