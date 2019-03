“Pizza a Vico”, fissate le date della quarta edizione . Ma nel comunicato non si parla del fondatore Michele Cuomo . Da voci di corridoi vi è stato un confronto serrato nelle settimane scorse con il titolare di “Cerasè” e l’amministrazione Buonocore. Semplicemente il primo voleva maggiore autonomia per i pizzaioli rispetto al centralismo comunale . Ecco comunque il comunicato .

“Pizza a Vico”, fissate le date della quarta edizione

7 – 8 e 9 aprile 2019, tre giorni di gusto per le vie del centro di Vico Equense

Vico Equense – Dopo i successi delle edizioni precedenti torna, anche per il 2019, un evento che caratterizza gli appuntamenti di primavera delle manifestazioni organizzate dal Comune di Vico Equense: “Pizza a Vico”. Acqua, farina, lievito, pomodoro, mozzarella, olio, sale, basilico, gli ingredienti base di questo piatto, dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco, che è il marchio d’identità più forte per la Città di Vico Equense, la cui unicità è conosciuta in tutto il mondo e i pizzaioli sono i custodi di questa tradizione. La quarta edizione di questo evento, capace di esaltare l’immagine della gastronomia locale, registrando una grandissima affluenza di visitatori, sarà in programma dal 7 al 9 aprile 2019. Le date sono state concordate dall’Amministrazione comunale con l’Associazione “Pizza a Vico”, che nei prossimi giorni definirà le tappe organizzative per continuare a bissare il successo delle edizioni precedenti. Al centro come sempre i maestri piazzaioli di vecchia e nuova generazione, che hanno fatto della pizza un piatto d’eccellenza. “Pizza a Vico” è un pilastro importante della programmazione comunale, che con questa nuova edizione intende continuare sul percorso delineato per la valorizzazione e tutela delle produzioni locali e il miglioramento della qualità turistica ristorativa della Città. La manifestazione avrà come location il centro cittadino e coinvolgerà anche il centro storico. A corollario dell’evento dedicato all’arte bianca, degustazioni, momenti d’intrattenimento musicale, animazione, musei e chiese aperte. L’incasso sarà devoluto in beneficenza e per scopi promozionali. “Pizza a Vico”, fissate le date della quarta edizione