Pimonte-Agerola. Provinciale 366, rimossi i semafori nel tratto interessato dagli eventi franosi di febbraio

Pimonte-Agerola. Si torna a parale della provinciale 366 Agerolina che negli ultimi due mesi è stata fonte di grandi disagi a causa dei lavori di messa in sicurezza a seguito dei sei eventi franosi verificatisi nel mese di febbraio. Dopo la prima frana avvenuta il primo febbraio il tratto stradale tra via Resicco e la galleria Palombella fu interdetto al traffico e, dopo dieci giorni di lavoro, la circolazione venne ripristinata a senso unico alternato, regolamentato dai semafori che ieri sono stati finalmente rimossi migliorando il collegamento tra Pimonte ed Agerola. E’ importante, però, segnalare che la carreggiata non è ancora completamente libera ed è quindi necessario procedere sempre con estrema cautela ed attenzione. Infatti, a poche centinaia di metri dalla galleria Palombella, procedendo in direzione Agerola, vi sono ancora delle barriere ed i new jersey in cemento che continuano a regolamentare il traffico. Una vera e propria odissea, quella vissuta dai residenti nei comuni dei monti Lattari nelle ultime settimane, dal punto di vista della viabilità. I cittadini, pur soddisfatti della celerità dei lavori, continuano a chiedere con insistenza che vengano effettuati maggiori controlli ed opere di manutenzione per scongiurare altri disagi in futuro.