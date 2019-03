I PICCOLI STUDENTI DELL’ ICS “LUCANTONIO PORZIO” DI POSITANO E PRAIANO VANNO IN BASILICATA

I piccoli studenti delle medie dell’istituto comprensivo Lucantonio Porzio di Positano e Praiano si sono resi partecipi di una entusiasmante gita scolastica in Basilicata. Il viaggio è durato tre giorni e ha riguardato gli studenti del secondo anno. Sembra che gli allievi siano rientrati proprio ieri.

“Il nostro viaggio in Basilicata è durato tre giorni, durante i quali la terra dei Dauni e degli Apuli, oggi Lucania, ci ha rapiti con le sue tracce di storia. (…)

Il primo giorno siamo arrivati a Melfi (…) Il secondo giorno lo abbiamo trascorso a Matera, terra dal grande riscatto culturale, terra di Sassi, di case grotta e Chiese rupestri, ma anche del buonissimo pane. Infine è stata la volta di Venosa (…) – scrivono sul sito internet della scuola i piccoli studenti – Ci siamo divertiti molto e al contempo abbiamo approfondito argomenti studiati e riviste modalità di comportamento che ci fanno crescere come cittadini attivi e responsabili. Ci piace così concludere il nostro resoconto con le parole di Orazio che facevano bella mostra nella Piazza del borgo “C’è una giusta misura in ogni cosa. Ovvero ci sono limiti ben definiti, di qua e di là dai quali non può esservi del bene”.

Un viaggio di istruzione memorabile quello dei piccoli cittadini. L’istituto – che comprenderebbe elementari e medie – sembra molto attento alle gite scolastiche, sfogliando sul loro sito, infatti, si possono ammirare le foto delle numerose visite guidate alle quali prendono parte gli allievi. Ad esempio nel mese di febbraio scorso sono state numerose le iniziative come la visita a Città della Scienza che ha visto coinvolti gli studenti della quinta elementare, la visita al Museo del Burattino, la visita al museo di Pietrarsa e all’Orto botanico di Portici, la visita guidata alla Centrale del latte, e molte altre ancora solo nel mese di febbraio. Una partecipazione attiva alla cultura e delle giornate che sensibilizzino gli studenti a diverse tematiche sono importanti per l’istruzione e questa scuola dimostra una grande attenzione e un grande impegno in merito.