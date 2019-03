Piano di Sorrento. Una voragine si è aperta sul Corso Italia, nei pressi di Piazza Mercato. Questa mattina , ancora con il buio, è dal bar Nuccio che sono stati apposti, con dei secchi e strisce improvvisate, dei segnali che hanno evitato una tragedia. Pochi minuti prima un’auto era finita sulla soglia della voragine, se ci finiva un ciclomotore poteva avvenire una tragedia, evitata solo grazie alla sensibilità dei privati. Sul posto poi sono intervenuti carabinieri e polizia municipale. Ma le transenne non sono illuminate e potrebbero rappresentare comunque un pericolo per una strada molto trafficata come questa. A guardare da vicino la buca si nota che vi è stato già un intervento in passato e che vi sono anche delle crepe che evidenziano chiaramente che il pericolo era ravvisabile già prima. Ora si aspetta un intervento speriamo risolutivo e non il solito rappezzo che mette a rischio la circolazione e la vita dei cittadini.