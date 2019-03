Le telecamere della Rai sono tornate in Penisola Sorrentina, facendo visita a Piano di Sorrento. Il TG Regione ha infatti portato sul piccolo schermo, le meraviglie storico-archeologiche di Villa Fondi e del Museo Vallet. Positanonews porta in esclusiva il video del servizio girato nella meravigliosa villa dall’architettura neoclassica, commissionata da Giovanni Andrea de Sangro e che presenta dei suggestivi giardini inglesi. Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha illustrato tali siti ai giornalisti e la troupe televisiva.

Villa Fondi negli ultimi mesi sta portando al pubblico le tracce del passaggio dei Romani sulla costa sorrentina, luoghi prediletti per i soggiorni estivi dei Latini: fino al 5 marzo infatti dal MANN di Napoli è giunto in esposizione l’Atleta di Koblanos, mentre dalla Cina sta per rientrare parte della spettacolare scenografia offerta da frammenti musivi del Ninfeo, un ritrovamento romano di Marina della Lobra a Massa Lubrense, qui ricostruito.

Recentemente proprio sul TGR Campania sono andati in onda servizi sulla mostra “Surrentum – Vacanze da imperatori”, mentre a Meta è giunto il bravo giornalista Rino Genovese, guidato da un serio professionista come Gegè Lorenzano: la Penisola Sorrentina continua a stupire con le sue bellissime mete, la sua storia e i punti d’interesse.