Piano di Sorrento. Via dei Pini in pessime condizioni. Sono diversi mesi, ormai, che la strada in questione risulta tremendamente deteriorata: le immagini parlano chiaro. L’asfalto risulta sollevato in più punti e numerose sono le buche che minacciano la sicurezza dei veicoli. Ma non solo. In pessime condizioni, infatti, risultano anche i marciapiedi, con pericolo anche per i pedoni. Difatti, dopo il nostro articolo denuncia circa la condizione della stradina nei pressi degli uffici del Tre Esse, sono state rattoppate alcune buche, ma via dei Pini risulta ancora essere in condizioni disastrose. Numerose sono le testimonianze di autisti che hanno bucato per colpa delle buche. Urge intervento tempestivo.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia di una mini voragine sempre a Piano di Sorrento, Corso Italia, altezza Bar Sessa. Insomma, sicuramente il problema traffico in Penisola Sorrentina è un problema di prim’ordine, ma non è da sottovalutare neanche il discorso che è legato alle condizioni del manto stradale. Troppo spesso ci troviamo a dover documentare situazioni del genere, che mettono in pericolo la vita dei cittadini e troppo spesso si agisce con ritardo, o solo dopo che è avvenuta la tragedia. Siamo sicuri che, in questo caso, l’amministrazione comunale, venuta a conoscenza di quanto abbiamo rilevato, si attivi in tal senso e provveda.