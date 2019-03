Piano di Sorrento Trinità alla riscoperta della zona archeologica. Questa mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo Iaccarino con alcuni escursionisti. Ricordiamo che nella zona, nei pressi delle case popolari, c’è una necropoli molto interessante. Di questa ne ha parlato Maria Rispoli, già l’ingegner Elio d’ Esposito provò a farne un percorso, nel 2000 i lavori delle cooperative furono bloccati dalla Soprintendenza di Napoli e della zona se ne è occupata la dottoressa Budetta . Qui vi sono numerose sepolture di notevole interesse archeologico per la storia del territorio, che si collocano cronologicamente tra la metà del VI e la fine del IV secolo a.C.L’occupazione di questa zona si realizza in due fasi cronologicamente distinte. L’area, ustata per scopi agricoli, poi è stata sepolta dagli strati eruttivi dell’eruzione 79 d. C. del Vesuvio che distrusse Pompei ma arrivò anche in Penisola Sorrentina.