Piano di Sorrento . Spacciatore fermato alla stazione da un carabiniere fuori servizio

Piano di Sorrento . Spacciatore fermato alla stazione della Circumvesuviana da un carabiniere fuori servizio . Ciro Iaccarino, 35enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento per spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, nel primo pomeriggio di ieri, si trovava nei pressi dello scalo ferroviario dell’Eav insieme ad un altro giovane al quale avrebbe ceduto tre dosi di cocaina. La scena non è sfuggita a un carabiniere libero dal servizio che proprio in quel momento transitava davanti alla stazione. Il militare dopo aver bloccato il 35enne ha immediatamente allertato i colleghi di Piano di Sorrento, i quali, giunti sul posto hanno stretto le manette ai polsi di Iaccarino.

Nella sua abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti 5 grammi di marijuana nascosti in un armadio nella camera da letto. Il giovane è stato successivamente processato e condannato per direttissima dal Tribunale di Torre Annunziata. I giudici hanno convalidato l’arresto effettuato dai militari dell’Arma prima di accogliere la richiesta di patteggiamento con la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione oltre a 200 euro di multa con la sospensione della pena. Per l’altro 35enne, invece, è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore abituale di sostanze stupefacenti