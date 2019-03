Piano di Sorrento, scomparsa Rosellina Russo: il ricordo del sindaco Iaccarino. “Donna che ha dato tanto”

Anche il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha voluto ricordare Rosellina Russo. Come detto, quest’ultima è venuta a mancare questa notte. Rosellina, ex presidente della provincia di Napoli e tra le dirigenti di Forza Italia, era una donna molto forte e molto attiva politicamente. Il suo lavoro, infatti, è continuato fino ad anni recenti. Una donna che ci metteva il cuore in tutto quello che faceva.

Questo il messaggio pubblicato poco fa dal sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino:

“La notizia della scomparsa di Rosellina Russo Gargiulo ci ha lasciato sgomenti. A nome dell’amministrazione Comunale esprimo il cordoglio alla famiglia per il grave lutto che l’ha colpita. L’intera Città di Piano di Sorrento piange la dipartita di Rosellina, una donna che tanto ha dato non solo alla nostra comunità con un impegno politico, civile e culturale instancabile, ma anche alla realtà regionale per aver svolto con onore e puntualità la funzione di presidente della Provincia di Napoli testimoniando sempre attraverso l’impegno politico il suo amore per la cura del bene pubblico. Addio Rosellina, da oggi Piano di Sorrento è più povera e a tutti mancherà il tuo bel sorriso”.

Poco fa, Raffaele Lauro aveva definito Rosellina: “Persona da me amatissima e donna meravigliosa, come figlia, come moglie, come madre, come nonna, come cristiana e come cittadina esemplare, mi riempie il cuore di straziante dolore per i sentimenti di sincera amicizia, di profonda stima e di reciproco affetto, condivisi in un quarantennio, nell’attività politica, amministrativa, culturale e filantropica, sempre a tutela dei più bisognosi e dei più deboli”.