Piano di Sorrento. Sciolse il fratello nell’acido, l’appello conferma pena di 18 anni per Salvatore Amuro Il Tribunale di Torre Annunziata lo ha ritenuto responsabile dei reati di omicidio volontario e soppressione di cadavere per l’assassinio del fratello Franco nel 2015. Dopo l’arresto il 53enne di Piano di Sorrento confessò di averlo con un colpo di vanga e di averne poi sciolto il cadavere nella soda caustica.

L’avvocato Susanna Denaro, difensore di Amuro, aveva chiesto per il 53enne reo confesso l’assoluzione per vizio totale di mente o, in subordine, la riduzione della pena .

Alla fine, il giudice Maria Concetta Criscuolo aveva inflitto ad Amuro 18 anni di carcere dopo avergli riconosciuto le attenuanti generiche e dopo aver applicato la riduzione di un terzo della pena che la legge prevede per chi sceglie il rito abbreviato.

L’appello a Napoli ha confermato la condanna a 18 anni . Salvatore Amuro è detenuto dal dicembre 2015, probabilmente ricorrerà in Cassazione, ma potrebbe comunque già uscire fra cinque o sei anni.