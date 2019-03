Piano di Sorrento: Scegli Euronics per il regalo perfetto al tuo papà

La festa del papà è ormai alle porte. Non hai ancora preso il regalo? Allora questo articolo è capitato a pennello per te.

Per il tuo papà scegli i fantastici prodotti di Euronics Mastellone a Piano di Sorrento.

Qui puoi trovare tanti prodotto delle marche più importanti.

Tante le offerte dedicate ai clienti questo mese.

Fino al 27 marzo, infatti, da Euronics trovi i migliori elettrodomestici, console, computer e cellulari a prezzi scontatissimi. CONSULTA QUI IL VOLANTINO

Scegli il fantastico rasoio Philips o scegli uno dei fantastici televisori lg o samsung ad un prezzo super.

Se invece al tuo papà si è rotto il cellulare o peggio ancora, dispone ancora di quei vecchi telefoni di una volta, approfitta delle fantastiche promozioni che Euronics Mastellone ha sulle migliori marche di cellulari come Apple, Huawei e Samsung.

Ora, infatti, è possibile provare anche il nuovo Samsung S10.

E se il tuo papà è un amante del calcio, anzi del Napoli, con Euronics lo porti allo stadio. Scopri come sul sito o in negozio.

Inoltre, non perdere la nuovissima super offerta di Euronics: con un prezzo super porti a casa un Tv 40 pollici, una lavatrice, un Samsung J3 e un hoverboard e paghi in 20 piccole rate a tasso zero… Insomma come prendere un caffè al giorno.

Scegli Euronics Mastellone, dove il cliente è nel suo regno!

Trovi Euronics Mastellone in Via delle Rose, 69 80063 Piano di Sorrento 081 878 6504