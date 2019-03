Piano di Sorrento, restyling Piazza della Repubblica: parla Antonio D’Aniello. “Non si farà mai”

Piano di Sorrento. Il consigliere comunale Antonio D’Aniello ha voluto dire la sua, tramite il suo blog, sulla vicenda legata al restyling di Piazza della Repubblica.

“Finalmente è stata prodotta la relazione firmata a “quattro mani” dal Geom. Pappalardo (responsabile dell’ufficio tecnico fino a qualche mese fa) e dall’Architetto Cannavale, attuale responsabile.

La relazione in cinquanta pagine ripercorre tutti i tentativi fatti negli anni, a partire dal 2003 ad oggi. Sicuramente è un documento importante per questa amministrazione e per le future, per il lavoro di raccolta e ‘collazione’ di dati che viene fatto.

Il problema sono le conclusioni, infatti sebbene vengano prospettate due ipotesi:-Concorso di progettazione – Studio di fattibilità redatto dall’ufficio tecnico. Ambedue le ipotesi non potranno che “partire dall’idea progettuale ritenuta valida e rispondente appieno all’idea dell’Amministrazione, di cui al progetto presentato nell’anno 2003 dalla società SDR srl, che andrà opportunamente rimodulato ed aggiornato anche in considerazione dell’epoca della sua stesura e delle sopravvenute disposizioni normative”.

Eppure sono gli stessi due tecnici a stabilire che:

Il progetto non è conforme al piano regolatore per ciò che concerne la realizzazione di nuove volumetrie

Qualsiasi progetto, nel PRG vigente deve prevedere la delocalizzazione del mercato ortofrutticolo, non la soppressione/ trasformazione.

Non sono conformi i tre livelli interrati

Se tutto ciò non bastasse ad oggi la procedura di donazione non è ancora stata perfezionata, nonostante un incarico notarile dato a maggio del 2018.

Personalmente ritengo che tutti i problemi, elencati pedissequamente nella relazione, rendono impossibile il proseguimento degli intenti dell’amministrazione. Cambiare idea sarebbe sinonimo di intelligenza e l’unico modo per realizzare qualcosa (o almeno mettere in cantiere) in questa consiliatura. Intestardirsi produrrà l’ennesimo grande successo di questa amministrazione: il nulla”.