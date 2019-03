Piano di Sorrento . Prova a sostituire le “pagliarelle” e il condomino chiama carabinieri e polizia. La sostituzione delle “pagliarelle” di copertura di un’area di pochi metri quadrati portano all’intervento prima dei carabinieri sul posto, poi della polizia, che ha chiamato le parti negli uffici di Via Rota, su istanza di parte. Un’intervento che , proprio per la sua esiguità, non necessita di autorizzazione comunale ne condominiale, visto che non modifica nessun elemento della struttura. Non solo prima ancora di chiamare le forze dell’ordine si è impedito al condomino di fare questo elementare intervento, portandogli danni morali ma anche materiali, visto che ha dovuto spendere soldi per le “pagliarelle” e l’operaio . Non è meglio dialogare invece di finire in incredibili risvolti di carattere penale? Impossibile riuscire a parlarsi siamo a disposizione almeno per parlare e capire 3381830438