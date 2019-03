Piano di Sorrento . “Dialogo”, “Apertura”, sono questi i leit motiv che ha messo sul tavolo questa sera in un interessante incontro presso il Gran CafèMarianiello il battesimo di Piano Forte, il Movimento civico fondato da: Anna Iaccarino, Antonio D’Aniello, Giancarlo d’Esposito, Danilo Esposito e Torquato Galasso.

Si parte quindi da uno dei luoghi storici della centralissima Piazza Cota “…per iniziare a suonare le prime note”, come viene precisato nel manifestato di presentazione. Una serata per discutere serenamente di politica e di Città, senza guardare ad elezioni o a logiche di gruppi. Una serata che ha visto anche la musica in tutti i sensi al pianoforte e la partecipazione con sorpresa di Salvatore Russo (Nove Otto) con una pizza di carnevale rivisitata con limone e arancia.

Emozionante e coinvolgente il discorso di Anna Iaccarino “Vogliamo far tornare il dialogo in Città, siamo aperti a tutti coloro che vogliono dare un contributo per migliorare l’esistente. La propensione al dialogo e il confronto sono fondamentali per la crescita della nostra città, si sono addormentati, bisogna risvegliarli” .

Si sono susseguiti vari interventi anche fra il pubblico fra cui Graziano Maresca che ha parlato di parcheggi di scambio, come alla Cava a Meta, e di piano regolartore intercomunale, una priorità assoluta se si pensa alla contiguità di tutti i comuni della Penisola sorrentina, anche Giovanni Ruggiero , ex sindaco, che ha seguito con Giovanni Iaccarino, Cappiello e altri della ex Giunta, ha detto che bisogna dare “ascolto” e “osare” come fanno i 950 ragazzi del Liceo Marone di Meta, dove fa il vicepreside, con le loro coraggiose assemblee d’istituto , Gianni Iaccarino pure ha detto che bisogna confrontarsi e dialogare e che si deve essere liberi di partecipare a degli incontri senza che questo possa essere prendere una posizione. Alla fine è arrivato a seguire l’incontro anche il presidente del WWF Claudio d’Esposito.

L’incontro moderato Nino Lauro ha visto gli interventi dei fondatori che hanno dato il loro apporto da quello generazionale di D’Aniello a quello esperienziale di D’Esposito che ha ricordato la sua esperienza amministrativa.

“Il senso di questo incontro era quello di dialogare, non contro nessuno, ma per la città”, ha concluso Anna Iaccarino