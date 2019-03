Piano di Sorrento. Una precisazione da parte della famiglia dell’artista Salvatore Cinque

Riportiamo una precisazione da parte della famiglia dell’artista Salvatore Cinque, scomparso nel 1995.

Piano di Sorrento. Nel negozio dell’usato in Piazza della Repubblica ho trovato in vendita alcune opere di mio padre che ho prontamente acquistato ad un prezzo irrisorio di pochi euro. Ho chiesto al negoziante chi le avesse messe in vendita ottenendo come risposta “gli eredi”. A tal proposito io e la mia famiglia vogliamo chiarire che le opere non sono state messe in vendita da noi, unici eredi. Che, pur non essendoci nulla di illegale se qualcuno – che evidentemente non apprezza l’arte e non ha capito il reale valore di quelle opere – voglia disfarsi di quadri a lui non graditi, ci teniamo a precisare che le suddette opere non provengono dalla nostra collezione privata. Tanto si doveva a tutela nostra e della memoria di papà. Annalisa Cinque