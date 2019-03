PIANO DI SORRENTO PARTE IL MERCATO DELLA COLDIRETTI

Campagna amica sarà presente la prima e la terza domenica di ogni mese. Ad ospitare gli agricoltori in vendita diretta è la struttura del mercato storico, con copertura in ferro/legno e pavimento in pietra lavica. Protagonista è stato ovviamente il Limone di Sorrento Igp, declinato in tutte le variabili, compreso l’abbinamento con la mozzarella. Presenti all’inaugurazione il sindaco Vincenzo Iaccarino e il vicesindaco Pasquale D’aniello. L’occasione è stata utile anche per continuare la raccolta firme e sostenere la petizione stop al cibo anonimo.