Piano di Sorrento. Paletti instabili e pericolosi sul Corso Italia cadono come birilli

Piano di Sorrento. Sul centralissimo Corso Italia, per la precisione all’altezza della locale caserma dei Carabinieri, alcuni dei pesanti paletti in ferro posti al bordo del marciapiede sono ormai corrosi dalla ruggine provocata dal maltempo e dalla scarsa manutenzione. Qualche paletto è già caduto ma molti sono instabili ed insicuri, al punto che basterebbe appoggiarsi per farli collassare costituendo un pericolo soprattutto per i bambini. Speriamo che al più presto i paletti vengano messi in sicurezza non dimenticandoci, inoltre, che manca meno di un mese alla settimana santa ed in tanti useranno proprio quei paletti come appoggio durante l’attesa del passaggio delle processioni degli incappucciati. Meglio evitare che qualcuno possa farsi male per una stupidaggine.