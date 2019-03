Piano di Sorrento. Lotta ai vandali ed agli spacciatori nella Circumvesuviana, il sindaco effettua delle ronde in prima persona

Piano di Sorrento. Il sindaco carottese Vincenzo Iaccarino è sceso in campo in prima persona per la lotta ai vandali che troppo spesso hanno preso di mira la stazione della Circumvesuviana. E così che il primo cittadino, spesso accompagnato dalle forze dell’ordine, al mattino ed alla sera effettua dei controlli presso la stazione per arginare un fenomeno che purtroppo riguarda non solo Piano di Sorrento, ma tutte le stazioni tra Napoli e Sorrento. E questi controlli non sono privi di risultati come ad esempio quello di essere riuscito in un’occasione ad allontanare dei bulli che arrecavano disturbo ai passeggeri. Purtroppo la stazione carottese si è ritrovata spesso ad essere anche il centro di smercio di sostanze stupefacenti con un giro di spacciatori che sono ora coinvolti in alcune inchieste della Procura di Torre Annunziata. E dove c’è lo spaccio ci sono ovviamente anche molti tossicodipendenti che si recano sul posto per rifornirsi di droga e che di certo minano la sicurezza di un luogo importante e frequentato da centinaia di persone e ragazzi come una stazione della Circumvesuviana. Si spera che, con l’arrivo della bella stagione ed il conseguente aumento di persone che scelgono di usare i treni, possono anche intensificarsi i controlli delle forze dell’ordine a Piano di Sorrento ed in tutte le altre stazioni in modo da offrire sicurezza ai viaggiatori. Nel frattempo ci complimentiamo con il sindaco carottese Vincenzo Iaccarino per l’impegno profuso in prima persona a testimonianza dell’amore per la sua città.