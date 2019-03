Piano di Sorrento. La Giunta comunale stanzia quasi 13.000 euro di contributi per gli eventi sacri pasquali

Piano di Sorrento. Manca pochissimo alla Settimana Santa che in penisola sorrentina è caratterizzata dalle tradizionali e suggestive processioni degli incappucciati e da numerosi atri appuntamenti sacri. Una settimana molto intensa emotivamente ma anche economicamente perché le rappresentazioni sacre comportano comunque delle spese. Ed a Piano di Sorrento la giunta comunale, come ogni anno, ha stanziato un contributo per le associazioni e le congreghe della città che sono coinvolte in primo piano nell’organizzazione dei vari “eventi” con una spesa pari a quasi 13.000 euro. Partendo dalla Rappresentazione Storica che percorre le strade carottesi la sera del mercoledì santo, organizzata dall’Associazione Culturale Rappresentazione Storica ’84 alla quale sono stati concessi 5.000 euro. Meno consistente il contributo per le cinque confraternite di Piano di Sorrento che riceveranno 1.000 euro cadauna. Stiamo parlando dell’Arciconfraternita Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, l’Arciconfraternita Morte e Orazione, l’Arciconfraternita della Santissima Annunziata, la Confraternita della Purificazione di Maria Santissima di Mortora e la Confraternita dei Luigini dell’Oratorio di San Nicola. Altri 450 euro vanno al trio musicale Cafiero-Somma-Fiorentino che sabato 13 aprile terranno un concerto di musica sacra nella Chiesa di Trinità. Ancora 300 euro all’Associazione Tertium Millennium per il concerto pasquale del 12 aprile nella Chiesa di Santa Teresa. Alla Parrocchia di San Michele Arcangelo destinati 2.000 euro per il concerto che si terrà in Basilica il 6 aprile con la partecipazione del Coro del Miserere.