Piano di Sorrento. Importante giornata di studio Anusca nello splendido scenario di Villa Fondi

Piano di Sorrento. Questa mattina, giovedì 21 marzo, nello splendido scenario di Villa Fondi si è svolta una importante giornata di studio per gli operatori degli uffici elettorali della provincia di Napoli in vista delle Elezioni Europee ed amministrative del prossimo 26 maggio. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) in collaborazione col Comune di Piano di Sorrento e col Comitato Provinciale ANUSCA di Napoli il cui vicepresidente è il carottese Domenico Cinque. La giornata di formazione è stata guidata dall’esperta ANUSCA Marilina Maione ed ha visto l’intervento del dottor Ursumando della Prefettura di Napoli. Nella pausa caffè gli intervenuti hanno potuto visitare la mostra “Surrentum, vacanze da imperatori” ospitata nel museo Vallet ed hanno potuto ammirare il parco di Villa Fondi e l’impareggiabile panorama della Marina di Cassano.