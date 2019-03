Grande successo del Rescue Day organizzato dal fiduciario Paolo Scognamiglio della FIN (Federazione Italiana Nuoto) a Torre del Greco presso il lido Miramare. Nello scorso weekend, sabato 23 marzo, anche la squadra sportiva dei Nuotatori Del Golfo ha preso parte all’iniziativa con i ragazzi del corso di Assistente Bagnante, guidato dal presidente Vittorio Cuomo. I corsi per assistenti bagnanti si svolgono anche nella nostra storica piscina del Camping dei Pini a Piano di Sorrento, ogni martedi e giovedi: è fondamentale partecipare a tale formazione per chi vive con il mare ed ha voglia di lavorare sui stabilimenti balneari. Per maggiori info, basta recarsi alla piscina dei Nuotatori del Golfo immersa nel verde Camping dei Pini.