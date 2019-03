Piano di Sorrento. Il dottor Antonio Borrelli riceve la medaglia d’oro dall’Ordine dei Medici di Napoli per i 50 anni di attività professionale

Piano di Sorrento. Ieri il dottor Antonio Borrelli ha ricevuto dall’Ordine dei Medici di Napoli la medaglia d’oro per i suoi 50 anni di attività professionale. Tutti conoscono il Dottor Borrelli, ginecologo e medico di base, per la sua bravura e per la sua grande disponibilità. Il dottor Borrelli per molti anni è stato impegnato anche nell’attività politica ed amministrativa sia come fondatore del PSI che come amministratore comunale ed a Piano di Sorrento ha ricoperto anche il ruolo di vicesindaco e di assessore oltre che di consigliere comunale per diverse consiliature, sempre con l’onestà che lo contraddistingue. E noi desideriamo porgere i nostri complimenti ad dottor Borrelli per questo bellissimo ed importante traguardo