Piano di Sorrento. Domani consiglio comunale, rinviato il punto sull’Approvazione del Bilancio di previsione dopo segnalazione dell’opposizone

Piano di Sorrento. Domani convocazione del Consiglio Comunale con la discussione dei punti all’ordine del giorno ad esclusione di quello riguardante l’Approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 a seguito di approfondimenti di carattere tecnico condotti. In seguito ad una richiesta del consigliere di opposizione Antonio D’Aniello è stato richiesto il rinvio dell’Approvazione del Bilancio poiché, a suo dire, il sindaco Vincenzo Iaccarino lo scorso 23 marzo firmava la proposta di delibera di Approvazione che doveva essere sottoposta alla seduta di Consiglio di domani 29 marzo. Sempre il 23 marzo il primo cittadino riceveva anche il parere favorevole del funzionario responsabile, il Dott. Vincenzo Limauro, sulla regolarità tecnica e contabile. In realtà, secondo quanto scritto da D’Aniello, il sindaco avrebbe ricevuto il parere del Dottor Carlo Benincasa, revisore dei conti, solo il 25 marzo, due giorni dopo che il primo cittadino aveva attestato di averne presa visione. Una bella incongruenza che ha portato ad eliminare dall’ordine del giorno il punto relativo all’Approvazione del Bilancio. Il Consiglio Comunale è convocato nuovamente in sessione ordinaria per mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 18.30 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione per giovedì 11 aprile alle ore 19.00 per discutere e deliberare sull’Approvazione del Bilancio.