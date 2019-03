Piano di Sorrento, convocato il Consiglio Comunale per lunedì: verrà nominato revisore conti

E’ stato convocato a Piano di Sorrento il Consiglio Comunale. Questo si terrà presso la sala consiliare ubicata al Secondo piano della Casa Comunale, in sessione Straordinaria ed in prima convocazione per il giorno lunedì 11 marzo 2019 alle ore 17.30 ed, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione per il giorno martedì 12 marzo 2019 alle ore 18.00 per discutere e deliberare sull’ordine del giorno.

Questo l’ordine del giorno:

1) Approvazioni verbali sedute precedenti del 27.12.18 e del 30.01.19;

2) Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2019/2021

Ricordiamo che i revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell’elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.