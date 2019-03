Piano di Sorrento: Ci lascia la signora della politica carottese. Addio a Rosellina Russo “La politica si faceva fra la gente”

Piano di Sorrento a lutto per la perdita di una grossa figura politica e di donna . “La politica si faceva fra la gente, ora in una casa”, disse in una intervista a Positanonews . E’ venuta a mancare questa notte una donna forte sia caratterialmente che politicamente, Rosellina Russo. Noi di Positanonews l’abbiamo spesso intervistata e proposta anche come candidato sindaco e lei ci ha sempre dato la stessa risposta “Non mi tiro indietro”. Proprio così: era una donna che ci metteva il cuore e la faccia in tutto quello che faceva; una persona competete che provava amore per il suo paese tanto da voler sempre coinvolgere i giovani.

Ex presidente della provincia di Napoli e tra le dirigenti di Forza Italia; ha continuato nell’impegno politico ed associazionistico fino ad anni recentissimi. E’ stata autrice di libri, molto diffusi, sulla cucina e le tradizioni culinarie della Penisola Sorrentina.

Noi vogliamo ricordarla in questo piccolo video. Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Positanonews.

Riposa in pace !