Piano di Sorrento. Ci lascia il geometra Giosuè d’Esposito, aveva 76 anni

Piano di Sorrento. Dopo una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro, si è spento nel bacio del Signore il geometra Giosuè d'Esposito, aveva 76 anni. A darne il triste annuncio la moglie Maria Pia, i figli Raffaele con Sabina, Davide con Sophia ed il piccolo Giosuè, il fratello Rosario, le sorelle Carmela e Giovanna, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Le esequie muoveranno dalla casa dell'estinto in Via C. Amalfi 30, domani venerdì 15 marzo alle ore 15.30 per la Basilica di San Michele Arcangelo.