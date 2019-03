Una vera e propria buca killer si trova nei pressi degli uffici del supermercato Tre Esse a Piano di Sorrento. La stradina in questione (senza uscita) porta a diversi uffici e c’è diverso movimento di auto. La buca è lì da almeno un paio di mesi, ma negli ultimi tempi, complice il maltempo e il via vai di auto che ci finiscono dentro, è diventata sempre più profonda: ora la situazione è assolutamente critica. Sulla stradina in questione purtroppo fanno capolino tante altre buche, ma questa in particolare risulta essere la più profonda. Ma non è solo la stradina sopracitata a palesarsi in questo stato; anche in via dei Pini l’asfalto è in condizioni non ottimali e ancora non si è intervenuto per rimetterlo a posto.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia di una mini voragine sempre a Piano di Sorrento, Corso Italia, altezza Bar Sessa. Insomma, sicuramente il problema traffico in Penisola Sorrentina è un problema di prim’ordine, ma non è da sottovalutare neanche il discorso che è legato alle condizioni del manto stradale. Troppo spesso ci troviamo a dover documentare situazioni del genere, che mettono in pericolo la vita dei cittadini e troppo spesso si agisce con ritardo, o solo dopo che è avvenuta la tragedia. Siamo sicuri che, in questo caso, l’amministrazione comunale, venuta a conoscenza di quanto abbiamo rilevato, si attivi in tal senso e provveda.