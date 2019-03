Piano di Sorrento. Bambino investito mentre aspettava bus per andare a scuola. Ieri mattina in Via Gottola ha cominciato male la settimana scolastica un bambino carottese che aspettava l’autobus scolastico che lo portasse a scuola. Oggi non si faceva che parlare d’altro al centro e dei problemi di Via Gottola. In pratica l’uomo è svoltato in un vicoletto e ha investito il bambino sul piede. . Il bambino è stato poi soccorso e si teme una frattura al piede. Gli auguriamo pronta guarigione.