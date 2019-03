Piano di Sorrento. Aumenta la tassa di soggiorno, ecco il nuovo tariffario

Piano di Sorrento. Manca oramai pochissimo all’inizio della stagione turistica e dal comune carottese arriva una notizia che di certo non farà piacere ai tanti visitatori ed agli operatori turistici. Il consiglio comunale, infatti, nei giorni scorsi ha approvato l’aumento della tariffa di soggiorno che dovrebbe far passare gli introiti nelle casse comunali da 150.000 a ben 300.000 euro. Il nuovo tariffario prevede per gli hotel a cinque stelle una tassa di soggiorno pari a 4 euro a notte. Per quelli a quattro stelle si pagheranno 3 euro a notte. Per le strutture ricettive da una a tre stelle e per quelle extralberghiere la tassa è di 2 euro a notte. Per quanto riguarda, invece, i camping si pagherà 1,50 euro per le piazzole e 2 euro per i bungalow. Le somme ricavate dalla tassa di soggiorno serviranno per interventi nel settore del turismo e dello spettacolo, nonché per il recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.