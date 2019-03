Piano di Sorrento: Auguri ad Annamaria Nefando per il suo 70°compleanno

La nonna di una nostra collaboratrice oggi compie gli anni.

Oggi la signora Annamaria, una bravissima sarta che per anni ha lavorato con tanti marchi famosi della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, festeggia il suo 70° compleanno.

Una signora di cuore, gentile e premurosa. Una grande lavoratrice e una donna piena di ingegno che ancora oggi per hobby e per passione realizza tante opere con l’arte della sartoria.

La nostra collaboratrice ha deciso di condividere con noi questo giorno per fare un augurio speciale alla sua nonna.

Cara nonna,

in questo giorno speciale ho deciso di far sapere a tutti quanto importante sei per noi ma soprattutto per me, la tua principessa e la tua nipote numero uno ( altri non offendetevi è solo una questione di nascita ).

Sei una donna forte che ha saputo affrontare, ed affronta ancora oggi, tante difficoltà con il sorriso. Sei forte, sei tanto forte ed invidio tantissimo la tua forza.

Sei stata una brava mamma di cinque figli, una brava nonna di otto nipoti. Oggi festeggiamo il tuo 70° compleanno tutti insieme, dopo tanti anni, come tu ci hai sempre chiesto e come tu hai sempre sognato.

Ti voglio bene, sei una nonna speciale. Buon compleanno.